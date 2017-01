Domovy důchodců dveře nezavírají

Orlickoústecko – Hygienici oficiálně vyhlásili na území celé České republiky chřipkovou epidemii, více jak sto padesát tisíc lidí je nemocných.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/David Taneček

Nemocnice v kraji zakázaly návštěvy veřejnosti z důvodu strmého nárůstu chřipkových onemocnění. V některých domovech důchodců však tuto situaci až tak dramaticky nevidí. „Návštěvy zakázané nejsou, u nás se chřipka neprojevuje, a proto zatím nemáme žádná omezení," objasnila Dana Vacková, asistentka ředitele Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Podobně k tomu přistupují v Domově pro seniory ve Sloupnici. „Zatím máme otevřeno i pro veřejnost, to se však může změnit. Uvidíme, co provede oteplení, které má přijít příští týden," řekl ředitel Miroslav Šteyer. Jinak tuto situaci vnímají v sousedních městech. Ředitel Sociálních služeb v České Třebové Josef Jurenka vyhlásil uzavření domova pro seniory pro návštěvy již od pondělí. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě taktéž uzavřel dveře návštěvám, a to od středy. Oba domovy takto chrání sebe i své klienty před případným nebezpečným onemocněním až do odvolání.