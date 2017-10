Dominantě Mýta opraví ochoz i most

Vysoké Mýto - Letos se pozornost upírá na Pražskou bránu, v příštím roce se má nové střechy dočkat ta Litomyšlská.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Řidiči v Mýtě budou až do konce listopadu potkávat u Pražské brány s řemeslníky. Radnice totiž po opravě protější Choceňské věže spustila plánovanou rekonstrukci Pražské brány. Při nedávné stavebně technické prohlídce se totiž zjistilo, že do cimbuří zatéká. Opravy se dočká ochoz malé věže a spojovací most.

„Zdivo povětrnostními vlivy degraduje, kolem věže je ochoz, kde dochází k ucpávání svodů a průsakům do zdiva,“ popsal již dříve výsledky průzkumu vedoucí odboru rozvoje města Pavel Kubeš, podle jehož slov se tu usadil i plevel. Kvůli zatékání pak dochází k ničení sgrafit, která se na věži nachází.

Stejně jako v případě Choceňské věže s financováním pomohou dotace, z celkové částky 1,2 milionu korun se jimi zaplatí 800 tisíc korun. Hotovo má být do konce listopadu, do té doby je silnice zúžena na tři metry a provoz veden kyvadlově.

Chystají se na střechu

Už nyní se ale plánuje na příští rok. „Další je na řadě Litomyšlská brána,“ nastínil místostarosta Martin Krejza. Město požádá o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 2,4 milionu korun na opravu střechy, kde se má vyměnit břidlicová krytina, provést oprava poškozených tesařských konstrukcí a klempířských prvků. Probíhá i radnicí objednaný stavebně historický průzkum budov a zdí městského opevnění.