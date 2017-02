Dojíždějící vyhráli, místenky už platit nemusí

Ústí n. O. – Lidé dojíždějící z Orlickoústecka za prací do Pardubic si oddechli. Od pondělí 6. února mohou cestovat ranním vlakem Ex 546 Ostravan, aniž by museli platit za povinnou rezervaci místa.Po četných stížnostech dojíždějících z Ústeckoorlicka, Letohradska a Králicka se na tom dohodl kraj s Českými drahami (ČD).

Potíže dojíždějícím nastaly po prosincové změně jízdního řádu, kdy oblíbený IC Moravan s odjezdem před šestou ráno nahradil komerční spoj Ex 546 Ostravan, v němž byla k traťovým jízdenkám pro opakované cesty požadována placená rezervace místa. Pokud dojíždějící nechtěli „vstávat se slepicemi" a jet o hodinu dřív nebo čekat na další spoj a přijít tak do práce pozdě, museli si připlatit.

„Je to návrat k úrovni cestování před deseti lety," zlobila se jedna z dojíždějících. Ti vyčíslovali, že za cesty do práce dají až o osm stovek víc než před změnou grafikonu.

Kraj se s ČD dohodl na nápravě. „Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a dohodli jsme se s Českými drahami, že pro cestu z Ústí nad Orlicí do Pardubic nebude požadován příplatek za povinnou rezervaci místa. Místenku v nulové hodnotě je však stále k jízdnému nutné pořídit," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Dodal, že bude hledat další cesty, jak zrychlit a zkvalitnit spojení této odlehlejší části regionu s Pardubicemi. Přímé rychlé propojení oblasti s krajskými Pardubicemi obce a města požadují, letohradský starosta Petr Fiala shromáždil jejich písemná stanoviska. „Společně zastupujeme na 50 tisíc lidí z našeho území," podotkl.

Místenky nulové hodnoty byly zavedeny pouze pro úsek Ústí nad Orlicí – Pardubice, do vyčerpání vyčleněného množství je možné je získat u pokladní přepážky nebo u průvodčího ve vlaku. „Cestující, kteří si kupují běžné jízdenky pro jednotlivé cesty, si mohou zajistit nadále bezplatnou rezervaci při nákupu na eshopu," upozornily České dráhy.

