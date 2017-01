Dojíždějící se zlobí, musí si připlatit

Orlickoústecko – Už je to měsíc, co se lidé dojíždějící vlakem z Orlickoústecka za prací do Pardubic nebo Prahy musí vyrovnávat s nepříjemnou novinkou v jízdním řádu.

Vypadl z něj IC Moravan, který odjížděl těsně před šestou ranní z Ústí. Místo něj jezdí ve stejném čase Ex 546 Ostravan, který je však brán jako komerční spoj a je v něm povinná rezervace místa. K traťovým jízdenkám, které si dojíždějící pořizují, však není zdarma. Buď si musí připlatit, nebo jezdit jiným spojem, dřív v 5.23, či později v 6.23 hodin. Jedna z dojíždějících zkoušela tu třetí variantu, ale brzy to vzdala. „Spoj ani jednou nepřijel načas, takže jsem jezdila do práce o zhruba 40 až 50 minut později než před změnou jízdního řádu, kdy jsem pravidelně využívala skvělého spoje IC Moravan," zlobí ji. Časové ztráty to pro ni byly tak citelné, že si raději začala denně kupovat jízdenku na webu ČD. Místenku tak má k jízdence zdarma. „Jednotlivé jízdné mi v součtu vyjde sice dráž než třeba měsíční traťová jízdenka, ale porovnala jsem si své priority a zvolila jsem tuto variantu," dodává žena.

Není jediná, komu se nelíbí tato změna v novém jízdním řádu, zrušeným rychlíkem dojížděla do práce i řada lidí z Králicka a Letohradska. Naštvaní cestující dokonce po změně grafikonu vylepili zrušenému Moravanu na ústeckém nádraží parte. KRAJ SE ANGAŽUJE

Stížnosti dojíždějících dorazily i na krajský úřad v Pardubicích a do věci se vložil hejtman Martin Netolický. Prosazovat bude zrušení povinné rezervace. „V případě zrušení povinného příplatku požadují České dráhy finanční kompenzaci po Pardubickém kraji, která však podle mého názoru realitě ani zdaleka neodpovídá. Proto chci využít tento spoj, abych si ověřil, zda ho využívá takové množství cestujících, jak tvrdí České dráhy," uvedl hejtman. Chce se zapojit osobně a expres 546 řešit s náměstkem generálního ředitele Českých drah Michalem Štěpánem. PROČ MÍSTENKY?

Podle tiskové mluvčí Českých drah dopravce s krajem jedná, k žádné dohodě zatím nedošlo. „Vlak Ostravan vyňalo ze závazku veřejné služby ministerstvo dopravy – to znamená, že tento vlak u nás neobjednalo. Proto vlak Ostravan provozujeme na takzvané komerční riziko, ve kterém musíme nabízet služby srovnatelné s konkurencí. Proto chceme našim zákazníkům nabídnout spoj, ve kterém budou mít rezervované místo a nebudou se muset obávat cestování tzv. ´na stání´. Tak tomu je i u dalších našich spojů například SC Pendolino, IC Opava a dalších," vysvětlila mluvčí, proč je zrovna u tohoto spoje požadována rezervace místa. Jak mluvčí drah dodala, u expresu 546 Ostravan není primárním účelem zajištění dopravní obslužnosti v rámci jednoho kraje, ale obslužnosti dálkové. Má být nabídkou pro cestující na dlouhé vzdálenosti, třeba Ostrava – Praha nebo Olomouc – Praha. Ve vlaku EX 546 Ostravan je od nového jízdního řádu povinná rezervace míst, tzn. cestující musí mít místenku. „Ta je při zakoupení jízdenky přes eShop ČD nebo přes aplikaci Můj vlak pro naše cestující k jejich jízdence zdarma, takže cesta je vyjde na stejnou částku jako dříve. Ovšem místenku si musí pořídit i ti, co už jízdenky mají – například i držitelé traťových jízdenek nebo Kilometrické banky ČD atd. – a tam už si kupuje cestující klasickou místenku za 35 korun," uvedla tisková mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Autor: Dana Pokorná