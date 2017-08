Dno bazénu budou nově moci i naklonit

Vysoké Mýto – Zatímco mýtská Tyršova plovárna čelí obležení návštěvníků, v prostorách bazénu se nyní potí dělníci. Probíhá jeho rekonstrukce a radnice uklidňuje všechny, kteří se báli o zachování unikátního zvedacího dna. Zůstane a navíc bude provedeno v unikátní technologii, která do Vysokého Mýta dorazila až z dalekého Švédska.

Pohled na bazén ve Vysokém Mýtě před rekonstrukcí.Foto: archiv města

NOVĚ I DO ŠIKMA

Nabídne navíc více možností. Zatímco dosavadní dno bylo upevněno na jedné obrovské šroubovici uprostřed, to nové bude mít šroubovici s elektromotorem v každém rohu a pohyb dna bude řídit počítač. Technologii tak čeká v tuzemsku premiéra. „Zatím jsme ho viděli jen na videu, ale mělo by umožňovat i nastavení do šikmé polohy,“ vypichuje další novinku starosta František Jiraský. Navíc by mohlo fungovat i pro vozíčkáře.

Staré dno, které mělo zpočátku naději, že se i po šestatřiceti letech svého fungování dočká renovace, tak míří do šrotu. Dno dosloužilo, napadla jej koroze a jeho oprava by tak byla kontraproduktivní s malým finančním efektem, navíc s těžko domluvitelnou zárukou.

Generální rekonstrukce vyjde radnici na zhruba padesát milionů korun, jen nová vana se zdvihacím dnem bude stát patnáct milionů, kolem vany pak bude vybudován nový přelivný žlab a vyměněn bude odtokový systém.

S financováním by mohla pomoci i dotace z ministerstva školství. V první výzvě radnice neuspěla, kauza s dotacemi na resortu školství jí ale paradoxně otevřela další možnost, ministerstvo vypsalo novou výzvu. „Na pondělním zastupitelstvu jsme schválili podání žádosti o dotaci ve výši dvaceti milionů korun,“ konstatoval starosta.

Vedle samotné vany se počítá se stavebními úpravami v přízemí, týkat se budou rekonstrukce vstupní haly s občerstvením a se sociálním zařízením. „Počítáme s novým odbavovacím systémem, rekonstrukcí šaten a zázemí, dětským brouzdalištěm a bazénkem,“ prozradil již dříve mýtský místostarosta Martin Krejza, který současně konstatoval, že na raritu v podobě zvedacího dna jsou v Mýtě právem hrdí. Druhá stejná totiž sloužila už jen v Kuřimi.