´Díky, Ježíšku,´ říká fotograf Josef Kvičera

Orlickoústecko - Žánrové fotografie našeho dopisovatele Josefa Kvičery na stránkách Deníku o Vánocích nemohou chybět. S redakcí se podělil o dárek, který dostal už před Vánocemi.

„Občas jsem si říkal, že už asi žádné pěkné fotky nikdy nevyfotím," přiznává fotograf, který už delší dobu bojuje se zdravotními komplikacemi. Slunečné ráno tohoto týdne ho ale táhlo do přírody, a tak ho manželka autem vyvezla na Jedlinu a na Adam. „Přál bych vám tu krásu vidět naživo… To byl pro mne asi ten nejkrásnější dar letošních Vánoc. Běhal jsem ve stráních bez hůlky a zbytky mého zraku mi stačily k tomu, abych se po dlouhé době opět fotograficky vyřádil. Skoro přesně před rokem jsem měl zlomenou nohu v krčku, vidím jen na slabou polovinu jednoho oka, ale dnes jsem se ujistil, že to s tím focením ještě nějaký čas půjde… Díky, Ježíšku…" podělil se o své bezprostřední dojmy.

DOPIS JEŽÍŠKOVI

Ježíšku, prosím Tě,

chci jen dvě věci:

mít čisto v hlavě

a mít jasno v srdci.

Z bolestí těla

já překonám cokoli,

hlavně když duše má

nepůjde o holi…

Josef Kvičera:

Vyznání ( 2008 )