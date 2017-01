Deviant se obnažuje v přítomnosti dětí

Králíky – Dosud neznámý muž se odhaluje na veřejnosti. Několikrát už málem byly svědky jeho jednání děti. Policie po tomto muži pátrá a prosí veřejnost o pomoc.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

K incidentům mělo dojít ke konci loňského roku a začátkem roku letošního na Králicku. „Ve dvou případech se na veřejně přístupných místech dostal pachatel do nepřímého kontaktu i s dětmi. Jeho chování vůči nezletilým mělo sexuální podtext," uvádí policejní tisková mluvčí Lenka Vilímková. Bližší informace k těmto událostem s ohledem na věk dětí nechce policie uvádět. Veřejnost ale prosí o pomoc s případnou identifikací pachatele. Mělo by se jednat o muže ve věku kolem pětatřiceti let. Je silnější postavy, má tmavě hnědé, krátké a na bocích vystříhané vlasy, výraznější oči, nosí neoholené strniště tmavých vousů, ale jindy je dohladka oholený. Muž mluví plynule česky a dle výpovědí byl oblečený do modrého oděvního svršku. Po okolí se pohybuje v osobním automobilu stříbrné barvy, které mělo na přední kapotě modrý znaka mělo kulatá zadní světla. „Pokud nám můžete k případu sdělit jakoukoliv informaci, uvítáme ji na lince 158 nebo na telefonních číslech 974 580 721, případně 974 580 320," uvádí Lenka Vilímková.