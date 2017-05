Demise vlády je šok, shodují se lídři velkých politických stran v kraji

Pardubický kraj - Demise vlády podaná premiérem Bohuslavem Sobotkou je pro šéfy velkých stran v našem kraji překvapením. Čekali odvolání ministra Babiše i tiché smíření, ale tohle ne.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vlevo) a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: čtk

„To se snad ani nedá komentovat. Je to na odpovědnost premiéra a jestli to přinese něco dobrého, je diskutabilní. Jím ohlášená demise je pro mě překvapivá, připadá mi to jako zbytečný krok. Mimořádností jsme si, myslím, užili v posledních letech dost," řekl například lídr pardubické KDU-ČSL a vicehejtman Roman Línek, který je jinak ve svých vyjádřeních velmi opatrný.

Velmi opatrně volil slova jindy často ostrý hejtman Martin Netolický z ČSSD, který je dlouhodobým příznivcem prezidenta Miloše Zemana. „Vztah obou hlavních vládních protagonistů byl asi natolik rozpadlý, že už byl překročen rubikon. Premiéra asi k jeho rozhodnutí vedla racionální úvaha, že takto už dál vládnout nelze. Za běžných okolností bych pár měsíců před volbami na jeho místě upřednostnil dovládnout do konce volebního období, ale Sobotkovy důvody pravděpodobně byly pro jeho rozhodnutí velmi silné," uvedl Netolický.

Jako nešťastné a nicneřešící označil včerejší dění ve Strakovce krajský lídr pardubického hnutí ANO Jan Řehounek. „Pět měsíců před volbami mi to přijde zbytečné, vláda přece nyní může v demisi dovládnout do voleb. Ostatní varianty, se kterými může přijít prezident, jako předčasné volby nebo jmenování nové vlády, mi totiž v této situaci nedávají smysl," uvedl Řehounek. Podobně jako ostatní lídři odmítl komentovat, zda demise vlády může Babišovi pomoci k úspěchu ve volbách. Sobotkovo rozhodnutí podle něj uškodí všem vládním stranám. „Budou říkat – ano, posledního půl roku jsme nedělali nic," dodal.

Asi nejkonkrétnější byl lídr krajské ODS Michal Kortyš. „Sobotka se snad zbláznil, teď, pár měsíců před volbami. Jestli k tomu měl pádné důvody, tak ať je řekne. Pokud jde ale skutečně o Babišovy podnikatelské kauzy, tak na ty se ho měl přece ptát na začátku, než s ním šel do vlády," kroutí nechápavě hlavou Kortyš. Jak dodal, nejvíc na demisi prodělá naše země jako celek.

Překvapen je i lídr TOP 09 Jiří Skalický. „Karty jsou teď hodně volně rozdány a to, jestli na demisi Babiš vydělá, záleží na tom, jak demisi vlády uchopí ostatní strany," míní Skalický.