Debaty nad názvy nových ulic

Orlickoústecko, Svitavsko - Zdánlivě nejjednodušší způsob, jak vybrat název nové ulice, je pojmenovat ji po významné osobnosti. Ne vždy však panuje shoda na té správné personě.

PĚT NOVÝCH jmen ulic naráz museli vymyslet v Letohradě pro nově vznikající bytovou zástavbu.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Ani názvy podle květin nemusí mít jednoznačnou podporu. Problém bývá i s názvy ulic, které nesou název sousedního města.

Pocta rodákovi

V Litomyšli panovaly kdysi „spory" ohledně ulice Svitavské. Nové jméno nemá ani prostor, který chtěli někteří občané pojmenovat po Václavu Havlovi. Problém však nebyl při posledním schvalováním názvu ulice v části města Záhradí, kde je budována nová bytová výstavba. Ulice ponese jméno slavného rodáka a malíře Bohdana Kopeckého. „Mám z toho velkou radost. Bylo by hezké, kdyby se v ulici někdy objevila hospoda, protože to by se tátovi určitě líbilo," uvedla umělcova dcera Bohdana Kopecká.

Do zásoby

V Poličce nemají s novými názvy ulic problémy a dlouho mít nebudou. Schválili si je totiž do zásoby v červnu loňského roku. Zastupitelé schválili dvanáct názvů, ze kterých byl zatím použit jeden. Z původního seznamu změnili jen jedno pojmenování. Svojanovskou nahradili Bysterskou.

Osobnost ne!

Nová ulice měla vzniknout rovněž v Moravské Třebové v lokalitě pod Křížovým vrchem, kde v posledních letech vyrostla řada rodinných domů. Důvodem nového pojmenování byla podle starosty Miloše Izáka ztížená orientace pro vozidla integrovaného záchranného systému, dodavatelů energií a doručovatelských společností.

Město navrhlo pojmenování ulice po dlouholetém pedagogovi umělecké školy, výtvarníkovi Vladimíru Čadílkovi. Pojmenování však zastupitelé neschválili. Padly i jiné návrhy. Neprošly však ani další osobnosti. Například Jany Martínkové nebo Jana Škody. Zastupitelé se nakonec přiklonili k názoru zastupitele Miloše Mičky.

„Dělal jsem si průzkum, jak to vnímají lidé v dané oblasti. Každý už to vnímá, že jde o lokalitu Strážnického. Z toho důvodu bych doporučil pojmenování ulice Strážnického ponechat a vymezit jednoduchými ukazateli, v které části jsou jaká orientační čísla," vysvětlil Miloš Mička. Nové domy se tak nachází v již dříve pojmenované ulici a nic na tom nezměnil fakt, že novější část byla vybudována až po jejím vzniku.

Rozhodly vykopávky

Pojmenování nové ulice, která vyrostla zástavbou rodinných domů v lokalitě při západním okraji města, řešili od začátku roku také v Jevíčku. „Byla k tomu anketa. Schválena byla varianta ulice Římských legií," uvedl starosta Dušan Pávek.

V lokalitě byl v loňském roce objeven nejseverněji položený římský vojenský tábor ve střední Evropě. „Konzultovali jsme to s vedoucím výzkumu doktorem Komoroczym z Akademie věd," přiblížil Dušan Pávek.

Nová ulice, pod jejímž povrchem se nachází pozůstatky římského tábora, se z pojmenování okolních ulic, která v této části města nesou jména významných spisovatelů, vymyká. „Diskutovali jsme, jestli pokračovat v tomto modelu, ale objev římského tábora převážil," uzavírá starosta.

Vítězem je Maďarsko

Jako projev úcty k partnerským městům. Tak by se dal označit systém názvosloví v Lanškrouně. Najdeme zde tedy ulici Polskou, Italskou, Slovenskou, Kežmarskou a nově i Maďarskou. Původní návrh zněl Levandulová, lanškrounští zastupitelé však na konci minulého roku odhlasovali jiný název, který odkazuje na spolupráci Lanškrouna s maďarským lázeňským městem Hajdúszoboszló.

Pět naráz

V Letohradu mají pět nových ulic v lokalitě Nad Bažantnicí, kde v červnu dokončí infrastrukturu a vyrostou zde domky, řadové a bytové domy. „Názvy pěti ulic vybralo zastupitelstvo města podle situace v této lokalitě," uvedl starosta Petr Fiala. Naproti biatlonovému areálu tak budou noví obyvatelé bydlet v ulicích U Biatlonu, U Valu, Na Výsluní, Příčná a U Obory.