Crocsy vs. bačkory. Vyhrávají i sandály z léta

Orlickoústecko, Svitavsko - Sešlapané bačkory, vyboulené palce ve špičkách, gumové crocsy… Přehlídka přezůvek ve školách je pestrá. Ortopedi by ovšem moc nejásali.

Přehlídka přezůvek ve školách je pestrá. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

„Maminka mi kupuje každý rok nové bačkory,“ chlubí se desetiletý Honza z malotřídky na Orlickoústecku. To jeho spolužák Vítek má na nohou modré crocsy a dívka v šatech pantofle s kočkou.



„Samozřejmě si všímáme, co mají děti na nohou. Myslím, že je to dobré. Zda mají bačkory zdravotní atesty, to nevím, ale nikdo je nemá děravé. Je začátek školního roku, takže jsou žáci vybavení,“ tvrdí František Václavek, ředitel jaroměřické školy.



V přezůvkách tráví děti ve škole několik hodin každý den, přesto na jejich výběr nekladou podle ortopedů rodiče takový důraz jako při nákupu obuvi na ven. Výběr bot pro dítě je podle ortopeda vždy individuální.



OBUV BY MĚLA BÝT POHODLNÁ

„Pokud není dítě sledováno pro vrozenou či získanou vadu nohy, tak platí, že by obuv měla být pohodlná. Neměly by z ní bolet nohy a měla by být bezpečná, s protiskluzovou podrážkou. Bota má mít měkký došlap pod patou a vhodné je pevné držení paty ve správném postavení,“ radí litomyšlský ortoped Vít Heblt, který má ambulanci v Chocni.



PANTOFLE? ŠPATNÁ VOLBA, ŘÍKÁ MAMINKA

„Už jsem zapomněla, co děti nosí v první třídě za bačkory, tak jsem dala synovi pantofle. Hned první den jsem viděla, že to bylo špatně. Po pár krocích byl bez boty, tak jsme se raději vrátili k bačkorám,“ říká Markéta Švejdová, maminka sedmiletého Filipa.



Někteří rodiče řeší přezůvky ve škole donošením letních sandálů. Lékař v tom nevidí problém. „V botě by se neměla noha potit, mohu doporučit volnější obuv, třeba sandály,“ dodává Vít Heblt.



Rozdíl ovšem také je, pro koho rodiče přezůvky vybírají. „Jiné boty volíme pro hodné děvčátko a jiné pro chlapce, který se bude o přestávce honit a hrát fotbal s houbou na tabuli,“ podotýká s úsměvem ortoped.



Po chodbě školy v Litomyšli proběhne chlapec, smekne se a v tu ránu je bez bot. Crocsy. Hodně diskutované boty. „Crocsy nezatracuji, ale volil bych je opravdu individuálně až po zhodnocení nohy dítěte,“ uzavírá Vít Heblt.