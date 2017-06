Cihelna oslaví kulatiny, lidé slyší i na muzejní víkendy

Králicko - Život celníků a pašeráků už brzy připomene nová expozice.

Cihelna 2016.Foto: Michal Horák

Když se v kraji řekne vojenství, kdekomu se okamžitě vybaví Králicko. Aby ne, na srpnovou Cihelnu sem každoročně jezdí tisíce návštěvníků. Králická pevnostní oblast i letos pokračuje v projektu Společné víkendy muzeí a památníků, letošní třetí se uskuteční právě o tomto víkendu.

Letošní jubilejní dvacátý ročník vzpomínkové akce Cihelna ovládne rok 1945, který návštěvníky přenese do oblasti Vyškovska, které osvobozuje Rudá armáda… Termín je stanoven na 18. - 20. srpna a chybět nebudou ukázky IZS i dvou historických bojových bitev z roku 1945.

Už brzy nabídnou Králíky další lákadlo: v prostorách bývalého gymnázia totiž vzniká unikátní expozice o životě celníků a pašeráků. Muzeum zřizuje Vojensko-historický klub Erika Brno a jeho realizace se podle slov jeho prezidenta a současně ředitele Muzea K-S 14 „U Cihelny" Richarda M. Sichy přehoupla do druhé třetiny. Otevřít by se mohlo už v příštím roce. „Po staletí tu žijí celnické i pašerácké rodiny, lepší téma jsme si nemohli zvolit," říká Richard M. Sicha. Expozice bude ve třech místnostech, s maketami celnických domků, ukázkami měřidel, zbraní či uniforem. Vznik expozice finančně podpořil i Pardubický kraj.

Ve srubu vystavili kufry po generálu Mašínovi

Králíky - Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny", který je co by kamenem dohodil od vojenského muzea, v sobě skrývá řadu unikátů. Čerstvě instalovány jsou tu exponáty z pozůstalosti generálmajora Josefa Mašína, od jehož popravy letos uplyne 75 let: cestovní a toaletní kufr, se kterými Josef Mašín objel legie. „Je to typicky důstojnické zavazadlo té doby," nastínil ředitel muzea Richard M. Sicha s tím, že kufr byl podle vyprávění generálovy dcery Zdeny Mašínové schovaný mimo byt před gestapem, aby nemohl být zabaven. Našel se náhodou a Zdena Mašínová jej poté věnovala muzeu, jehož je patronkou.

Prošla i expozici

Muzeum s rodinou Mašínových spolupracuje od roku 2011 a třiaosmdesátiletá Zdena Mašínová jej v sobotu navštívila už potřetí. Prohlédla si nejen vystavené kufry a část expozice, navštívila i knihovnu pojmenovanou po svém otci, depozitáře a vznikající expozici celnictví.