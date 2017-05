Cestou na Moravu je nutné se obrnit trpělivostí

Orlickoústecko, Svitavsko - Omezení povozu do jednoho jízdního pruhu. Nekonečné kolony. Snad každému řidiči po dlouhých desítkách minut začnou téct nervy. Tak to aktuálně kvůli opravám vypadá na silnici I/35. Tento týden si vyžádala další lidský život.

Nehoda na silnici I/35.Foto: Policie ČR

Tragická dopravní nehoda, ke které došlo ve středu dopoledne u Janova, by měla být pro řidiče projíždějící po hlavním silničním tahu mezi Hradcem Králové a Olomoucí varováním a apelem k větší ostražitosti. Není sporu o tom, že krátkodobé opravy, které na mimořádně přetížené páteřní komunikaci nyní provádí Ředitelství silnic a dálnic, takovou pozornost vyžadují.

Aktuální opravy

Aktuálně se na pětatřicítce pracuje před příjezdem do Litomyšle u Gajeru a na výjezdu z města směrem na Vysoké Mýto u Cerekvice nad Loučnou. „Jsou to krátkodobé záležitosti, jenom výspravy, které jsme měli v plánu už vloni, ale nakonec to termínově a vzhledem ke klimatickým podmínkám nevyšlo," sdělil pracovník pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic Ladislav Veselý. Práce u Gajeru i Cerekvice by měly skončit do konce týdne.

Poté se pracovníci přesunou do Vysokého Mýta, kde na opravu čekají tři problematické úseky. A kde všude se musejí řidiči při průjezdu městem připravit na dopravní omezení? „Na průtahu Vysokého Mýta je několik vyznačených míst, hlavně u Billy, plaveckého bazénu a od nemocnice kolem bývalé Karosy dolů," upřesnil Ladislav Veselý.

Další úseky čekají

Opravy se dotknou i dalších částí pětatřicítky. „Po dokončení lesního úseku mezi Jaroslaví a Vysokou by měla začít obnova živičného krytu v úseku mezi Týnišťkem a Vysokým Mýtem," přibližuje Ladislav Veselý. Dokončení předchozího úseku je podmínkou pro zahájení dalších prací.

„Policie nám nedovolí současně uzavřít dva takové úseky. Začít by se mělo řádově asi za měsíc, někdy v červenci. Ještě nemáme předané staveniště," vysvětluje Ladislav Veselý.

Pomoci může dálnice

Úlevu může Mýtu přinést jedině dálnice D35. V souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice ale radnice upozornila na ochranu vodních zdrojů. Jedná proto s ŘSD na téma vedení D35 kolem vodních zdrojů Pekla za Hrušovou. „Informace z jednání jsou pozitivní. Proběhl předběžný geofyzikální průzkum, který v podstatě zjistil, že voda tam vyvěrá z poměrně velké hloubky. Takže přitížení dvanáctimetrovým násypem není nijak významné a v hloubce několik desítek metrů se neprojeví," uvedl místostarosta Mýta Martin Krejza s tím, že zbývá vyřešit poslední věc. „A to je asi dvě stě metrů dlouhý most přes Loučnou, kde je třeba dobře stanovit jednotlivé podpěry, abychom se s nějakou netrefili přímo do puklin, ze kterých ta voda vyvěrá," konstatoval a dodal, že to bude vyžadovat podrobnější hydrogeologický průzkum. Ten ale proběhne až při detailním zpracování projektové dokumentace.