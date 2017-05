Česká učitelka vydrží všechno (17): Syndrom květnové učitelky

Orlickoústecko - Drobné poznámky k vývoji domácího porevolučního školství.

Květen. Lásky čas, měsíc všeobecného nalévání a pučení. Měsíc maturit. Česká učitelka před zhroucením. V tenhle čas tlukoucích slavíků musíte učit, psát písemky, opravovat je, připravovat exkurze, průběžně řešit běžnou administrativu a chystat se k maturitě. Všeobecná představa, že maturita je náročná jen pro studenty, je víc než naivní. Maturující učitel(ka) musí mít připravené otázky, a to podle představ krajských inspektorů (kteří příslušné předměty neučili, ale to neva, stejně to znají líp), maturujete obvykle ze dvou předmětů, tedy dvoje. K nim potřebné materiály, obrázky, strukturu otázky na potítko a tak.

Všechnu látku pořád neučíte, tak je na vás, zdali si ji jako zkoušející zopakujete, nebo ne.

Já jsem po desetiletí stíhaná hrůzou, že něco nebudu vědět a tudíž studentovi nepomůžu. Na to nemám, tak si pro jistotu všechno zopakuji. Spávám pěkné čtyři hodiny, jako Napoleon. Ostatně taky se chystám na pořádný boj.

A když potom vypukne, to je panečku mela. Učím, pak honem do oktávy zadat dějiny umění, ježiši a teď kalupem do čtvrťáku zkoušet dějepis! Rychle, mám dvě minuty na přesun. Pak zas učit (kristepane, druháky?) Proboha, teď musím pospíšit na poradu o známce do čtvrťáku. Pak učit třeťáky dějepis. Pak zkoušet výtvarku. Pak učit výtvarku. Pak zkoušet…Proboha kde? V oktávě nebo čtvrťáku? Proboha co? Děják nebo výtvarku…?

Syndrom květnové učitelky je prý skutečně psychologický termín. Údajně se jím označují podivné a zdravým rozumem obtížně vysvětlitelné reakce pedagožek, které se objevují zhruba po osmi měsících školní práce a nebezpečně se podobají záchvatům slabomyslnosti. Taky to mívám. Studenty oslovuji jmény kolegů, místnosti se pokouším otevírat vlastním klíčem zevnitř, posílám děti pro třídnici, ihned na to zapomenu a když se s ní vrátí, vypeskuji je, že jdou pozdě do hodiny a tak podobně.

Ach bóže. Zas už květen, zas už ten syndrom! Kéž ho i letos zvládnu. Kéž mi ho i tentokrát prázdniny dokážou vyléčit, kéž je ze mě do září zase normální člověk! (MaKe)