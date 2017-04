Česká učitelka vydrží všechno (16)

Orlickoústecko - Česká učitelka vydrží všechno: Drobné poznámky k vývoji domácího porevolučního školství (16): Čechy krásné, Čechy mé…

To, že si do kolonky národnost můžeme vepisovat česká, že na nás maminky do kočárků něžně šišlaly sladkou a zpěvnou češtinou, zkrátka že jsme Češi, to nám nejspíš připadne nezajímavé a obyčejné. Ve skutečnosti se jedná o zázrak střední velikosti. Když Josef Dobrovský sepisoval své pojednání o dějinách české řeči a literatury, ani ve snu ho nenapadlo, že by čeština - v jeho době tak ubohoučká - mohla vstát z mrtvých a stát se jazykem použitelným pro všechny myslitelné příležitosti. Tehdy, koncem 18. století, se zdálo být otázkou krátkého času, kdy češství zajde v mnohem perspektivnějším němectví. A ono ne! Co na tom češství propánakrále bylo, že tenhle boj vyhrálo? Nevím, ale naplňuje mě to celkem vzato hrdostí.

Národ nevznikne sám od sebe, ten se musí utvořit. A tvarovat pořád, je to nekonečná práce. V devatenáctém století ji odvedli naši buditelé, ale to už je dávno, stejně jako snažení prvorepublikových politiků. Komunisté žádali místo vlastenectví lásku k Sovětskému svazu. Ale i to je - naštěstí - pryč. A po sametu my Češi nevíme, co se sebou a svým češstvím. Střemhlav jsme se vrhli do víru velikého světa globalizace. A vlastenectví bylo na obtíž.

Dneska jsou zaplaťpámbu za námi i divoké devadesátky. A jelikož se zdá, že nacionalismus stále lomcuje světem, má taky vlastenectví zase svou cenu. Jenže kde ho vzít a nekrást? Když si na zahrádce nenasadíte a nezaléváte kedlubny, nenajdete je tam. Když dětem neříkáte, že na češství je něco dobrého a že je třeba, aby přes všechna politická i jiná alotria národ držel alespoň nějak pohromadě, nevědí to. Copak asi nastane, až bude politická elita v jménu státu, národa, svobody, nebo podobně ušlechtilých hodnot potřebovat nasazení obyvatel? Na copak asi bude apelovat?

Právě tady může sehrát velkou úlohu škola každého stupně. To by se ale muselo chtít. A teď nemyslím na učitele. Myslím na to, že přibývá hodin matematiky, jazyků, tělocviku a tak, vřazení dětí se speciálními potřebami do hodin věci taky jistě zvlášť neprospěje. A dějepisu mi ubylo. Tak jsem ve věcech výchovy k hrdému češství skeptická. Jako dějepisářka se i ovšem stejně snažím a jistě je nás takových hodně. Jednou jsem učila mnichovskou konferenci, s nasazením. Žáci sledovali dramatické líčení událostí ze září 1938, kdy přes všechny uzavřené smlouvy odmítly Benešovi pomoc Francie, Anglie i Sovětský svaz a bez mrknutí oka nás předhodily Hitlerovi. „Hajzlovééé!" neudržel se jeden hoch. Nenapomenula jsem ho, v daných souvislostech to bylo asi nejvlastenečtější vyhodnocení situace, jaké si dovedu představit. Igor Hnízdo by z nás měl nejspíš radost. (MaKe)