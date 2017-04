Česká učitelka vydrží všechno (15)

Orlickoústecko /SERIÁL/ - Drobné poznámky k vývoji domácího porevolučního školství: Inkluzí ke štěstí.

Ach ty moje milé posametové školství. Ty nadějné dítko tolik zkoušené. Ty chudáčku, kterému chce nahlas kdekdo prospět, zatímco mu tiše tolik škodí. Ty otloukánku, ty oslepovaný, ohlušovaný, ochromovaný resorte, na kterém si kdejaký matlal a ignorant vyrábí politickou kariéru. Ty nám to jednou vrátíš!

Nedosti bylo na zrušení jednotných osnov, zavedení ŠVP, státních maturit a kultu žáka. Na opatřeních, která účinně hatí vzdělávání českých dětí. Nedosti. Paní ministryně usoudila, že je třeba přitvrdit. A tak prosadila inkluzi. Čili začleňování žáků vyžadujících zvláštní péči do běžných školních tříd mezi děti vyžadující péči obyčejnou. Proč to udělala, těžko říct. Z nevědomosti? O každodenním chodu průměrné české školy toho jistě tak moc neví, ačkoliv občas do nějaké jukne. Za asistence televizních kamer, to dá rozum, nelíčený ministerský zájem o výchovně vzdělávací proces má každý vidět. Že by to nějak souviselo s její předministerskou politickou kariérou, kterou zčásti postavila na prosazování inkluze? Kdo ví.

Základní myšlenka toho, čemu dnes říkáme inkluze, se tváří ušlechtile. Děti jsou květy národa, všechny. A tak všechny mají nárok na stejné vzdělání ve stejné škole a třídě, aby některé nevypadaly divně. No jo, ale děti jsou dost odlišné. A některé až tak, že se jen tak v běžné třídě vzdělávat nemůžou, jelikož nevidí, neslyší, nechodí, neusedí, nemluví nebo všechno dohromady. Co si teď počít s tím právem na tu rovnost? Právo je právo a basta. Tak holt ty děti s tou zvláštní potřebou dostanou asistenta a ten bude jejich rukama, nohama, hlavou, ušima a ústy. A společně pošupajdí do obyčejné školy. Nastane inkluze a všichni budou šťastní.

Dosud existující speciální školy měly pro práci se speciálními dětmi speciálně vyškolené učitelstvo, speciální vzdělávací obsah, speciální (menší) třídy. A dosahovaly speciálně dobrých výsledků. Jednomu vrtá hlavou, proč nebyla paní ministryně dost šťastná, když věci pěkně šly tak, jak byly. Že by neunesla právě to fungování i bez jejího zásahu?

K nám na gymnázium ještě inkluze nedorazila. Je to ale jen otázka času. A tak mou rozvrtanou hlavou běží myšlenky a nejsou veselé. Vidím třídu s dvaatřiceti žáky, čtyři z nich mají asistenty. Vidím sebe, jak každý výchovně vzdělávací krok vysvětlím nejprv asistentům. Vidím sebe doufat, že jejich ochota předat moje obyčejné instrukce speciální cestou dítěti vyžadujícímu speciální péči půjde vysoko nad jejich speciálně mizerné platy. Vidím, jak s okleštěnou energií se pak můžu věnovat žákům „normálním". Speciální komunikace asistentů a různě speciálních žáků nejspíš nebude probíhat v tichu. Takže ve třídě bude dozajista mnohem větší kravál, než obvykle. Bude tedy třeba další energie a čas na průběžné ztišování. Kolik energie a času mi zůstane na výuku? Kdo tedy vlastně na inkluzi vydělá? Nebudou to „normální" žáci, nebudu to já. Budou to ti „speciální"? Nevím. Klidně se může ukázat, že v těch starých speciálních podmínkách jim speciální vzdělávání šlo líp.

Kdo ale vydělal už teď, to jsou zas ministerští úředníci a politici, kteří kariéru spojili s inkluzí a bez ohledu na cokoliv ji stranickým handrkováním prosadili. Ty učinila inkluze šťastnými. A za jejich štěstí zbytek národa zaplatí. (MaKe)