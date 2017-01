Česká učitelka vydrží všechno (11)

Drobné poznámky k vývoji domácího porevolučního školství:Ples je od slova plesat…

Leden. Začátek kalendářního roku. Měsíc písemek a pololetního vysvědčení. Měsíc maturitních plesů.

Každý ví, že třešničkou na dortu posledního ročníku studia je maturita. Dnes je to složitá záležitost sestávající z testů, písemek a ovšem ústních zkoušek. Málem každé studentovo maturitní škytnutí je dnes škola povinna zdokumentovat a uložit. Takže zatímco před státní maturitou obnášela agenda tak pět stránek na maturanta, dnes má každý kus složku zvící tloušťky sladkovodní ryby.

Jeden by si myslel, že zejména v tomto závěrečném ročníku budoucí příslušníci intelektuálního výkvětu národa budou upínat svůj zájem výhradně ke studiu a školní práci. Ale kdeže! Právě naopak. Už pětadvacet let se nepřestávám podivovat, co všechno maturanti zvládnou vedle – občas spíš místo – školy. Navrhnou maturitní stužky s žertovnými hesly, maturitní trička nebo mikiny rovněž s výjevy k popukání, připraví dlouhý program a převleky na stužkovací večírek, seženou kostýmy na čertovsko-mikulášskou besídku pro zbytek školy, a ovšem zorganizují maturitní ples.

Taky letos jsem se na tu maturitní slávu vypravila. I tentokrát měli čtvrťáci a oktaváni neuvěřitelně dlouhé a náročné nástupy, které bych já osobně nenacvičila a nezvládla, ani kdyby na tom záviselo štěstí mé rodiny. Byla to hezká podívaná. Pak ještě ošerpovat a byl tu obávaný okamžik – tanec pro studenty a učitele.

Už na začátku plesu za mnou přišel jeden můj student, nadějný dějepisář a seminarista, který si mě nejspíš vylosoval, říkejme mu třeba Michal. Tak tedy Michal v padnoucím obleku se velmi zdvořile otázal, zdali mu přislíbím učitelský tanec. To jsem udělala s poznámkou, že nejsem věru zvlášť zdatná tanečnice a mám vysoké podpatky. Hoch se mile usmál a pravil: "Nebojte se, paní profesorko, já vás povedu!" No a pak to přišlo. Michal mě vyhledal a asi na patnáctý pokus jsme se zvolna roztančili. Kousek byla polka. Já v úzkých šatech a s neobyčejně vysokými podpatky povídám: „Michale, budu Vás muset trochu zpomalovat." Chlapec jen lehce posmutněl. „Paní profesorko," pravil. „Doufal jsem, že alespoň v této situaci se mi podvolíte!" Dojal mě. Jenže česká učitelka musí být nepoddajná. Za všech okolností.

Maturanti byli jako vždycky krásní, alespoň tak do půl desáté. Dívky ve večerním, nalíčené, upravené, zářící, chlapci v oblecích a s kravatami, nečekaně dospělí. Mladí, krásní, veselí. Plní nadějí v zajímavý a úspěšný život, který je celý, celičký před nimi. Moc jim to přeju. A sobě zas, ať dobře zvládnou nejprve tu maturitu! (MaKe)