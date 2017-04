Čarodějnice o víkendu pořádají slet, hasiči budou v pohotovosti

Orlickoústecko, Svitavsko - Pro jednoho radost, pro druhého starost. Hasiči varují před rizikem požárů.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK

Pálení čarodějnic je stále živý lidový zvyk, v obou okresech je naplánována řada akcí. Ty páteční ovšem nabouralo zimní počasí, například ústecký dům dětí nebo Městečko Trnávka „čarodky" raději zrušily.

Stejný nebo podobný svátek se slaví i v jiných evropských zemích, ty jej označují různými názvy.

Ostatní pořadatelé doufají, že se počasí alespoň trochu umoudří a o víkendu už bude možné zapálit ohně a slavit příchod jara. Stovky vater nenechají klidně spát hasiče. „Místo pro rozdělávání ohně by mělo být vzdálené minimálně padesát metrů od okraje lesního pozemku a řádně odděleno od hořlavého materiálu. Zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě nebo strništi. Lidé by při rozdělávání ohně měli dbát i na bezpečnou vzdálenost od stohů, obytných a hospodářských stavení. Oheň by se v žádném případě neměl nechávat bez dozoru a následně by se mělo zkontrolovat, zda je ohniště důkladně uhašeno, například zalité vodou nebo zasypané zeminou. Při pálení by lidé měli mít po ruce hasební prostředky jako vodu, lopaty nebo hasicí přístroje. Pálení by se mělo provádět jen za bezvětří," uvádí základní poučky mluvčí hasičů Martina Žahourková.

Pálení čarodějnic na Orlickoústecku

hřiště před zbrojnicí v Ústí nad Orlicí-Hylvátech

30. 4. 16.00

Vodácké tábořiště Cakle Ústí nad Orlicí

30. 4. 16.00

Hospoda u Bobše Černovír

30. 4. + stavění máje, lampionový průvod

Přívrat za prodejnou

30. 4. 17.00

Fotbalový stadion Pod Jelenicí Česká Třebová

30. 4. 16.00 + dětský den

zbrojnice u Starého náměstí Česká Třebová

30. 4. 16.00

Konťák Brandýs nad Orlicí

30. 4.

Hasičský stadion na Drábech Vysoké Mýto

30. 4. 15.00

Myslivecká chata Pod Suticí v Žamberku

29. 4. 15.30 + program se spoustou her a soutěží

stadion v areálu pod Černým lesem Žamberk

30. 4. 18.00

Nový zámek u Lanškrouna

30. 4.

Koupaliště Letohrad

30. 4. 17.00

Kampelička Letohrad

30. 4. 19.00 stavění máje

Žampach

29. 4. 19.00

areál restaurace U Slona, Dolní Morava

29. 4. od 14.00

Pálení čarodějnic na Svitavsku

Jaroměřice

29. 4. 18 – 20 hodin

Slet čarodějnic – CŽP a hřiště na Čtvrtničkách. Přelet čarodějnic z Dvoustovky na hřiště TJ.

Moravská Třebová

29. 4. 15 – 17 hodin Čarodějnický rej na zámku – soutěže pro děti a skákací hrad, přehlídka a vyhodnocení masek, velká a malá tombola, diskotéka.

Bystré

30. 4. 17 hodin

Pálení čarodějnic – za hasičskou zbrojnicí

Jevíčko

30. 4. 14 hodin

Hasičské vítání jara s pálením čarodějnic – pivovarský park. Vystoupí kapela Kázeň.

Moravská Třebová

30. 3. 21 a 22 hodin

Noční prohlídky na čarodějnice – zámek. Magická noc je jako stvořená pro večerní prohlídku zámku. Otevřené budou expozice Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny.

Polička

30. 4. 16 – 19 hodin

Pálení čarodějnic – fotbalový stadion. Zábavné odpoledne v přírodě, hry, tvoření, opékání buřtíků, přivítání jara…