Bunkr u Dolní Moravy ožije vojenskou historií

Dolní Morava - Zajímavou akci mohou navštívit milovníci vojenské historie v sobotu 23. září v Dolní Moravě, přesněji v muzeu československého opevnění K-S 5 U Potoka v Dolní Moravě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Přesně 79 let po vyhlášení mobilizace se vrátí osádka objektu zpět na svá stanoviště. Bunkr bude znovu uveden do bojové pohotovosti a návštěvníci tak budou moci okusit jedinečnou atmosféru připomínající závěr 30. let minulého století. „Tato akce, konající se pravidelně na konci září, se stává tradiční připomínkou toho, že naše republika byla připravena bránit se agresi svých sousedů. Hlavní pozornost je směřována k objektu muzea opevnění U Potoka, které je již třiadvacet let rekonstruováno do podoby odpovídající roku 1938,“ uvedl Jakub Vlosinský z Klubu vojenské historie Kralka. Dodal, že tentokrát klasické prohlídky s průvodcem nahradí speciální zážitek. Vojsko se opět zabydlí v ubikacích, aby mohlo následně předvést výcvik u zbraní v jedné ze střeleckých místností. Zdánlivé ticho přeruší hučení dieselagregátu, který je po zbytek roku statickým exponátem, a obdobně pak pořadatelé předvedou obsluhu čerpadla Buldog či ventilátoru ve filtrovně. To vše navíc za svitu petrolejových lamp, které byly v mírových dobách jediným zdrojem světla.

Kromě samotné pevnosti však ožije i její okolí, kde se mimo vojsko představí i další ozbrojené složky tehdejší republiky. Speciální program je pak připraven na 11, 13 a 15 hodin. „V krátkém hraném pásmu ožijí některé příběhy tak, jak se jistě staly, nebo se alespoň mohly stát. Návštěvníci zažijí ukázku výcviku, letecký poplach či zadržení záškodníka,“ doplnil Jakub Vlosinský. Prohlídky se konají od 10 do 16 hodin. (hak)