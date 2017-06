Budova kina omládne. Mohlo by v ní být i muzeum

Červená Voda - Ještě loni budově bývalého kina v Červené Vodě hrozilo stržení, zastupitelé ale vzhledem k její historické hodnotě nakonec zvedli ruku pro kompletní rekonstrukci. Nepromítá se tu už patnáct let a budova v centru obce postupně chátrala.

Opravy začaly už loni. Obec dosáhla na dvě krajské dotace a odstartovala kompletní rekonstrukci spodního patra – tedy šesti obchodů a jedné kanceláře. „Jsme za to rádi. Jinde obchody na vesnicích končí, a my jim můžeme nabídnout super prostory," říká starosta Petr Mareš. Celkem první etapa rekonstrukce spolkne pět milionů korun. Na další dotaci – na komunitní centrum – ale Červenovodští nedosáhli.

Divadla i plesy

Hledají však cesty dál. Současný stav je totiž neefektivní vzhledem k napevno přidělaným sedačkám, které mají využití tak maximálně při dvou až třech ochotnických představeních za rok. „Chtěli bychom nahoře udělat multifunkční sál s židlemi či zásuvnými sedačkami, aby se tam mohly pořádat i plesy," nastiňuje vizi starosta. „Byla by tam restaurace a necháme tam skauty a pionýry. Zrušíme i jeden byt, který tu ještě je, a místo něj bychom udělali minimuzeum," popisuje.

Vše je ale o penězích. „Snažíme se budovu rekonstruovat postupně a kdyby se celý ten obrovský barák podařilo třeba do tří až pěti let kompletně zrekonstruovat, to by bylo úžasné," reaguje na otázku termínu realizace Petr Mareš s tím, že dokumentace horního patra je stále otevřená. „A pokud by měl kdokoli nějaký nápad, třeba zuška chtěla v sále zrcadla, tak ať nám to řekne včas," vzkazuje Petr Mareš. Do budoucna pak bude obec uvažovat i o využití sklepních či rozsáhlých půdních prostor.

Už před více než rokem začali v Červené Vodě tvořit i strategický plán rozvoje obce. Od té doby se pracovní skupina setkává pravidelně při stanovování priorit. Minulý týden se konalo setkání s veřejností. „Přišlo asi padesát lidí, probíral se právě ten strategický dokument. Jsem rád, že lidé přišli," dodal starosta.