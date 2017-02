Blíží se mrazivé táboření a toulky zimní přírodou

Přívrat – Příznivci zimního táboření se mohou radovat. Od pátku do neděle může každý, kdo má rád turistiku, muzikanty a táboření, strávit několik dní ve společnosti ostatních nadšenců.

Z programu zimního táboření v Přívratu.Foto: Milan Ranč

V pátek se staví stany, muzicíruje a o zábavu nikdy není nouze, hlavní program však začíná v sobotu v deset hodin dopoledne. Účastníci i další zájemci vyjdou od statku U Kubů směrem k pravěké osadě v Křivolíku. „V plánu máme dvě trasy po turistickém značení, druhá je o něco kratší, vede k Antoníčkovi a dále na Mandl, kde bude na všechny čekat i hřejivé občerstvení a cestou mohou všichni prožít zlatou horečku. Tentokráte budou zlaté nugety sbírány ve formě úkolů, které budou provázet výpravu po cestě," vysvětluje organizátorka akce Taťána Řeháková. Milovníky toulání zimní přírodou čekají v pravěké osadě Křivolík osadníci z Bacrie, kteří pro ně připravili program o pravěkých osadnících, jejich rituálech a životu v zimním období. Od 13 do 17 hodin členové Bacrie poví a ukáží, co se v osadě za rok změnilo, chybět nemá doprovodný program.



„Tentokrát bude návštěva obzvlášť zajímavá, protože se na Bacrii v Křivolíku rozhodli podpořit naše zimní táboření také nocováním. Proběhnou tedy současně dvě táboření, jen to na Bacrii bude nejspíš drsnější," dodává Taťána Řeháková. Těm, co chtějí strávit víkend s touto partou horalů, ale netroufají si nocovat pod stanem, nabízí statek u Kubů ubytování.