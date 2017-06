Bikeři budou létat vzduchem, chystá se pumptrack i schody

Vysoké Mýto - „Za málo peněz hodně muziky," podotýká k trailům místostarosta.

Biker. Ilustrační foto.Foto: archiv

Bikeři z Vysokomýtska jásají. Více než měsíc je tu otevřen areál trailových tratí na Vinicích a město nyní představilo svou vizi, jak ho vyšperkovat ještě víc. Přibude pumptrack i výběhové schody s rampou.

Zavlní se mezi stromy

Dva kilometry trailových tratí, to je aktuální stav. Druhá etapa počítá s jejich rozšířením. „Budou koncipovány do formy skill centra s mnoha prvky, jako lavice, vlna – dumb, přejezdy a podobně," informovala mluvčí města Marie Lněničková.

K tomu by si na své měli nově přijít i milovníci pumptracku, tedy dráhy určené k dovednostní jízdě prakticky bez šlapání. „Díky přenášení váhy a pumpování tlumičů dochází k dynamické jízdě," vysvětlila princip mluvčí, podle které se bude pumptrack vlnit mezi stromy v „horním" lese.

Variabilitu areálu potvrzuje i záměr vytvoření venkovní tělocvičny, a to v horní části lesa. Přírodní aerobní a fitness prvky by tu v místě nejprudšího svahu měly doplnit výběhové schody s výběhovou rampou, které cyklistům slouží k utužení a zpevnění nohou.

Celé plány nejprve čeká přenos na papír. Projektová dokumentace, na níž opět spolupracuje i odborník na traily a cyklostezky Roman Kalabus, má být hotová do konce července. „Patrně budeme zase žádat Pardubický kraj o podporu, podpořili nás už v trailových tratích," připomněl místostarosta Martin Krejza padesátiprocentní podíl kraje na financování první etapy.

Hotovo by mělo být nejpozději v příštím roce. Podle vedoucího odboru rozvoje města Pavla Kubeše by bylo ideální tratě rozšířit ještě na podzim. „Má to klid, přes zimu si mohou sednout, dotvarovat se," nastínil. Vedle trailů, pumptracku a fitness koutku by tu neměl chybět ani přístřešek sloužící při náhlých letních bouřkách či jako zázemí při pořádání akcí.

Vedle vysokomýtských trailů mohou milovníci adrenalinu zamířit i do bike parku na Pekláku v České Třebové či se projet po trailových tratích na Dolní Moravě. Co do velikosti a nabídky „vyžití a vybití se" bude mýtský areál jistě velkou konkurencí. „Je to za málo peněz hodně muziky," shrnul výhody mýtský místostarosta.