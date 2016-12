Betlémské světlo bude putovat okresem

Česká Třebová /Krátce/ – S nástupem zimních prázdnin zahajuje svou zimní sezonu i Ski areál Peklák v České Třebové, a to už ve čtvrtek v 17 hodin. „V provozu bude hlavní svah Peklák v omezené šířce, půjčovna vybavení a bufet," informuje skiareál s tím, že sjezdovka Zahrádky s lyžařskou školou je prozatím mimo provoz. Otevřeno tu bude i na Štědrý den, a to od 9 do 15 hodin.