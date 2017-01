Bazén čeká omlazení. Rarita však zůstane

Vysoké Mýto – Zastaralé technologie, dožilé rozvody elektřiny a vody a poruchy vodoinstalace. Takové problémy budou brzy pro mýtský plavecký bazén minulostí. Radnice totiž po pětatřiceti letech existence bazénu chystá jeho generální rekonstrukci.

Po wellness centru přibude i nové dětské brouzdaliště. Foto: Archiv města

Projektová dokumentace už je na světě, tento týden se právě nad jejím zněním sešli projektanti a představitelé města. Celková částka zatím není jasná, radnice však požádala o dotaci ve výši 18 milionů korun.



Zbývající částku, kterou rekonstrukce spolkne, pak město podle slov starosty Františka Jiraského uhradí z rozpočtu. „Celková cena se odvine od projektové dokumentace. Očekáváme, že následným výběrovým řízením se nám ji podaří ještě snížit," dodal starosta.



Bazén má první etapu rekonstrukce už za sebou, před třemi lety byla dokončena přestavba bytu správce na wellness centrum. Nyní se plánuje i změna dispozic. „Stavební úpravy v přízemí se budou týkat rekonstrukce vstupní haly s občerstvením a se sociálním zařízením. Počítáme s novým odbavovacím systémem, rekonstrukcí šaten a zázemí, dětským brouzdalištěm a bazénkem. Rekonstruovat budeme také vanu bazénu včetně technologie," uvedl místostarosta Martin Krejza. Při tom všem však zůstane zachována rarita města, a to zvedací dno bazénu, které se využívá zejména při výuce plavání, aby děti dosáhly na dno. „Na to jsme právem hrdí," podotkl místostarosta.



Rekonstrukce bude probíhat od dubna do října letošního roku. Nejprve se bude pracovat venku, později dojde na stavební práce uvnitř bazénu. Na začátku října by se pak měl krytý bazén opět otevřít veřejnosti.