Auta končila v příkopech

Orlickoústecko – V noci z úterka na středu zasypal Orlickoústecko čerstvý sníh. Pro mnohé byla středeční cesta do zaměstnání dobrodružstvím.

Nehoda u Šedivce.Foto: Michal Fogl

„Na tuhle klouzanici nestačej ani nový zimáky," konstatoval na Facebooku jeden z řidičů. V příkopu skončilo auto v Řetové směrem na Řetůvku, dodávka zapadla i v kopci z Letohradu na Šedivec. Dopravu na silnicích komplikovaly i uvízlé kamiony.

„Náklaďáky" uvízly v Ostrově a také v Horní Čermné, řidiči ráno hlásili i komplikace v České Třebové, a to na příjezdu od Svitav. Policisté kromě zapadlé dodávky v Šedivském kopci přijali krátce před osmou hodinou i oznámení o zapadlém autě ve Srubech. „Řidička sjela mimo komunikaci do příkopu, událost se obešla bez zranění i škody na majetku," uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková a dodala, že letošní dopravní nehody v souvislosti s počasím dosud nebyly vážné. V pohotovosti byli i hasiči, ti ráno například vyjížděli ke kolizi popelářského vozu do Žamberka.