Asistenti budou pomáhat i napřesrok

Orlickoústecko – Kontrolovat školní docházku, kouření u mládeže do osmnácti let a také dohlížet na pořádek ve vyloučených lokalitách. Tak by se daly definovat hlavní úkoly asistentů prevence kriminality, kteří působí v několika městech v okrese. Všude se osvědčili.

Asistenti prevence kriminality. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Pavla Volfová

POŽÁDAJÍ O DOTACI Ve Vysokém Mýtě působí asistenti prevence kriminality od podzimu roku 2012. Nyní jsou dva a pracují v rámci městské policie.Působí zejména ve vyloučených lokalitách ulic Husova a Čapkovská. „Když začali svou činnost, trochu to v komunitě zašumělo," vzpomíná mluvčí města Marie Lněničková. „Od té doby uplynulo pět let a pozice asistentů se tu udržují, byť byly financovány z různých zdrojů," dodává s tím, že na asistenty v minulosti přispívalo ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí i úřad práce. Nyní město požádalo o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, ze kterého budou v období září 2017 – srpen 2020 financováni tři asistenti. „Náklady projektu budou více než 2,5 milionu korun, z toho 95 procent představuje dotace," informuje mluvčí a přidává i praktický příklad toho, jak se asistenti angažují. „Je to asi rok, kdy sami iniciativně zorganizovali úklid v jednom bytovém domě v ulici Čapkovská, tehdy tam byl přistaven i kontejner," popisuje. ODEŠLI ZA LEPŠÍM Nové pracovníky pro příměstské sídliště Borek hledá i Česká Třebová. Ti dosavadní si našli lépe placenou práci a od nového roku budou tak jejich místa volná. Jejich působení kvituje i radnice. „Zlepšení školní docházky a pořádek na sídlišti, to jsou dvě zásadní věci, které se podařily," potvrdila nedávno místostarostka Jaromíra Žáčková. Uchazeči o místo se mohou hlásit do poloviny ledna, podmínkou však je minimálně roční trvalý pobyt na sídlišti Borek. Už tři roky působí preventisté i v Ústí nad Orlicí. Ve městě je pět problémových lokalit a právě díky asistentům místní strážníky vnímají lépe. Radnice tak s udržením pozic počítá minimálně v rámci koncepce prevence bezpečnosti na období 2016 – 2020. OSVĚDČILI SE VŠUDE Asistenti prevence kriminality se osvědčili i v dalších městech republiky. Například v Hradci Králové jich i napřesrok bude působit dvanáct, v Kutné Hoře jejich počet navýší na sedm a stejný počet asistentů potkávají od letošního roku nově i v Mladé Boleslavi.

Autor: Iva Janoušková, Redakce