Aquaparky jsou přichystány, letní radovánky mohou začít

Orlickoústecko, Svitavsko - Počasí letos dává Čechům zabrat, po dlouhé zimě se ale většina z nich těší na léto. Kabáty leží na dně skříní a kdo plánuje nákup plavek, neměl by otálet. Na některých koupalištích je sezona zahájena, jinde finišují přípravy.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Otevírají v pátek

V plné polní je například vysokomýtská Tyršova plovárna. Kdo by se však chtěl dívat na napouštění tamního bazénu, musel by si vzít sedmidenní dovolenou. Právě tak dlouho trvá, než se bazén o objemu sedm tisíc kubíků vody napustí.

Sezonu tu zahájí v pátek. „Otevíráme v 9 hodin, v pátek je vstup zdarma," informoval vedoucí provozu plovárny Jiří Kovařík. Areál se letos dočkal několika investic – do nového přepadového žlábku, do dokončení opravy druhé poloviny historické budovy a renovace se dočkala i původní betonová dětská skluzavka.

Žádné speciální akce tu zatím nechystají, co ale není, může být. I tak se ale je nač těšit – vodní plocha 106 krát 60 metrů, hloubka až 1,6 metru, 96metrový tobogán, rodinná skluzavka anebo třeba staré původní kabinky na převlékání.

Areál, jehož historie sahá do roku 1933 a který patří mezi největší v regionu, bude otevřen denně od 9 do 19 hodin, celodenní vstupné pro dospělého činí 70 korun, pro dítě 60 korun a plovárna nabízí i zvýhodněné rodinné vstupné či takzvanou „plavenku", tedy permanentku na 5+1 vstup zdarma či 10+2 vstupy zdarma.

Plánují rekonstrukci

Minulou sobotu byl otevřen aquapark v Ústí nad Orlicí, který čeká poslední sezona před zásadní rekonstrukcí. Každoročním problémem jsou tu odpadávající obklady a úniky vody, neustálé dopouštění vody z vrtu způsobuje, že je voda studená.

„Každoročně technická příprava aquaparku je náročná a závisí na odstranění vzniklých poruch a závad v průběhu zimního období,

na výsledcích vzorků vody a mnoha dalších faktorech," potvrzuje správce koupaliště, ústecký Tepvos. Vše vyřeší nerezová vana, náklady se předpokládají ve výši 25 až 30 milionů korun. Rekonstrukce začne po ukončení letošní sezony a hotovo má být do začátku té příští.

Otevřeno tu mají denně od 10 do 18 hodin, za celodenní vstupné dospělý zaplatí 65 korun, děti v závislosti na věku 40 – 50 korun a levnější vstup mají držitelé městské karty. K dispozici je tu tobogán, kamikaze skluzavka, vodní chrliče i hřib, hřiště pro plážový volejbal, vodní fotbal, aquazorbing, motorové a šlapací lodičky a dětské hřiště.

První víkend letošní sezony za sebou má i aquapark v Žamberku. Rozjezd byl pomalejší, v sobotu sem zamířily zhruba dvě stovky lidí, nedělní zamračené počasí koupání moc nepřálo. „Ale ono to přijde," říká provozovatel Jan Kulhánek.

Letošní opravy se v areálu dočkaly obklady bazénu, i letos budou k dispozici dva tobogány a kamikaze, pro děti brouzdaliště a pískoviště, pro ty starší hřiště na streetball a plážový volejbal. Aquapark také dvakrát týdně nabízí noční plavání. Otevřeno je v červnu denně 10 – 19 hodin, o prázdninách pak 9 – 20 hodin a za celodenní vstup tu od dospělých vybírají 90 korun a od dětí 70 korun, cena se snižuje v závislosti na době příchodu.

První plavce už letos přivítala i Pastvinská přehrada. Tu členové místního Ski klubu symbolicky odemkli už 15. dubna, nedávno se tu konala akce Čisté Pastviny a s přibývajícími slunečnými dny tu za vodními radovánkami jezdí stále více lidí.

Novinkou je wifi

To městský aquapark v Moravské Třebové zahájil sezonu 30. května. „Slunné počasí a teploty přes pětadvacet stupňů tomu nahrávaly. Novinkou v letošním roce je možnost wifi připojení," přiblížila ředitelka Gabriela Horčíková.

Aquapark vznikl komplexní rekonstrukcí bývalého koupaliště. „K dispozici je plavecký bazén, který má čtyři samostatné dráhy, rekreační bazén s vodními atrakcemi a houpací bazén. Nechybí ani tobogán o délce 51 metrů a devětadvaceti metrová skluzavka," popsala Gabriela Horčíková.

Voda v bazénech je vyhřívaná tepelnými čerpadly. Nové jsou převlékací boxy a sprchy nebo bezbariérový přístupový chodník. Aquapark má otevřeno od osmi ráno do devíti večer. Celodenní vstupné je 65 korun, odpoledne zaplatíte 45 korun, večer (od šesti hodin) 35 korun. Poslední hodina je za desetikorunu. Děti do 5 let mají vstup zdarma.

Litomyšlská plovárna je veřejnosti přístupná od 3. června. „Dělali jsme novou dlažbu u velkého bazénu, vylepšovali jsme zeleň a cesty. Obnovovaly se veškeré nátěry. Dalo by se říct, že spíš se dělala standardní údržba," sdělil vedoucí bazénu Zdeněk Kocman.

V provozu je prozatím pětadvacetimetrový bazén s tobogánem. „Napouštíme velký padesátimetrový bazén se skákacími prkny a kamennou skluzavkou, který bude otevřený 17. června. Souběžně provozujeme také vnitřní bazén," doplnil Zdeněk Kocman. Plovárna je otevřená denně od devíti do osmi hodin večer. Celodenní vstupné přijde na 80 korun, za odpolední a večerní koupání zaplatíte 50 korun. Stejná cena platí pro děti od šesti do patnácti let. Mladší mají vstup zdarma.

Vodní radovánky nabízí také koupaliště v Poličce a Svitavách. Ceny jsou podobné. Ve Svitavách za celodenní vstupné zaplatíte 70 korun. Čtyřhodinový pobyt vyjde na 55 korun. Zdarma mají vstup děti do patnácti let. Otevřeno je od devíti do osmi večer.