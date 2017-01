Anketou zjistí názor na kamery

Lanškroun – Radnice spustila anketu, která se týká městského kamerového systému. Ten v současné době obsahuje třináct kamerových bodů a měl by se rozšířit o další tři až čtyři nové body. V anonymním dotazníkovém šetření mohou místní říct, co si o kamerách myslí. Anketa potrvá do 20. ledna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

