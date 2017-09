Albertinum získalo významné ocenění

Žamberk - Odborný léčebný ústav Albertinum si připsal významný úspěch.

Ocenění z rukou Renaty Podstatové, jednatelky ČSAZ převzal Vladimír Fabián v zastoupení nepřítomného ředitele Rudolfa Bulíčka a hlavní sestra Marcela Valentová. Foto: archiv AlbertinumFoto: archiv Albertina

Nejenže opět po třech létech získal titul ”Kvalitní a bezpečná nemocnice“, tentokrát za rok 2017, ale ve své kategorii se stal i absolutním vítězem této ceny, kterou uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

Podle zaměstnanců Albertina se letošní září zapíše do historie zdravotnického zařízení zlatým písmem. „Jedná se o ocenění, které nás potěšilo, protože hodnotí to, že velmi náročná práce, jak po fyzické, tak i psychické stránce všech zaměstnanců v Albertinu má smysl a je prováděna pečlivě a velmi kvalitně. A to pro co nejlepší pocit všech pacientů a klientů z pobytu ve zdravotnickém zařízení v rámci poskytované zdravotní péče,“ uvedl ředitel léčebného ústavu Rudolf Bulíček. Albertinum se stalo absolutním vítězem v kategorii Následná lůžková péče nad 100 lůžek. Teď chce „neusnout na vavřínech“ a výsledky potvrdit i v dalším akreditačním řízení.

Ocenění z rukou jednatelky České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví Renaty Podstatové převzal Vladimír Fabián, který zastupoval ředitele Rudolfa Bulíčka a hlavní sestra Marcela Valentová. „Udělené ocenění, které ve velké konkurenci získal odborný léčebný ústav Albertinum, svědčí o vysoké kvalitě poskytované péče. Proto bych chtěl velmi poděkovat všem zaměstnancům Albertina za jejich práci a obětavost, se kterou se pacientům a klientům věnují,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Odborný léčebný ústav v Žamberku má dlouhou tradici, založen byl v roce 1905. Poskytuje péči ambulantní i lůžkovou, přitom cílovou skupinou péče jsou pacienti s plicní diagnózou.