Aktivita klíšťat vrcholí. Až pětina jich je infikovaná. Nezapomeňte na repelent!

Orlickoústecko, Svitavsko - V okolí Žamberka, Ústí nad Orlicí, Lanškrouna, Poličky a Jevíčka je vysoké riziko výskytu infikovaných klíšťat.

Klíště (ilustrační foto).Foto: Archiv Deníku

„Aktivita klíšťat je aktuálně na maximu!" varuje již několik dní Český hydrometeorologický ústav. Napříč Orlickoústeckem a Svitavskem by se měli mít lidé na pozoru převážně v okolí Žamberka, Ústí nad Orlicí, Lanškrouna, Poličky a Jevíčka, kde je velmi vysoké riziko výskytu infikovaných klíšťat. I přesto má Pardubický kraj nejnižší podíl infikovaných klíšťat. Nejvyšší je naopak v kraji Olomouckém.

Jde o čas

Až dvacet procent všech klíšťat přenáší některou ze závažných nemocí. U téměř poloviny nakažených lidí se přitom neobjeví typické příznaky onemocnění. Neodhalená nemoc přechází do dalších fází, kdy je jen těžko léčitelná. Roli hraje i čas, někdy však ani rychlý zásah nestačí. „Nalezené klíště jsme matce vytáhli ještě v ten den, kdy se vrátila ze zahrady, rána vypadala naprosto v pořádku. Do šesti týdnů se jí však objevily velké fleky po celých nohách. Ihned šla k doktorovi, kde jí zjistili boreliozu. Jen díky flekům se to ještě stihlo podchytit včas," vzpomíná na příhodu s klíštětem Tereza Franková z Litomyšle.

„Od starých metod se již opouští, kroucení proti směru hodinových ručiček nebo olej či mast se už nedoporučují. Je tedy dobré s klíštětem příliš nemanipulovat, klíště šetrně uchopit, vykývat a ránu vydezinfikovat. Také existuje speciální karta nebo mrazící sprej," radí nemocniční sestra Marie Šoltová.

Na trhu je spousta repelentů pro lidi i zvířata. V poslední době jsou v oblibě i přírodní preparáty, které lze vyrobit doma. Účinný je rozmarýn. Sáček této sušené bylinky svařte v litru vody, nechte vychladnout a přidejte lžíci bílého vinného octa.