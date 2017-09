31. výstava hub v Chocni - Mykolog Dušan Bureš: Bedlovnice zlatá, to je můj sen

Choceň /FOTO/ - Na zámku v Chocni v pátek začal 31. ročník Výstavy hub. Členové zdejšího Mykologického klubu nasbírali odhadem 530 druhů hub. K vidění jsou známé druhy jedlých i nejedlých hub, ale také rarity a zajímavé houby, které v lese jen tak nenajdete.

Některé houby na výstavu přivezli mykologové až z Beskyd, Hradecka nebo okolí Mladé Boleslavi. Výstava na zámku je otevřena v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Houbaři mohou na výstavu přinést i svoje úlovky z lesa k posouzení odborníkům.

Do lesa jen s košíkem a nožíkem? Vy možná, ale správný mykolog ne. „Nosím brašnu s foťákem. Beru s sebou také chemikálie, zkouším, jaké mají houby reakce. Někdo mívá s sebou hrabičky na dolování podzemků,“ vysvětluje amatérský mykolog Dušan Bureš z choceňského klubu (na snímku).

Houby ho učil poznávat otec. Ale dnes už jich prý pozná víc než on. „Táta byl v mykologickém klubu v Hradci Králové, a tak jsem do toho spadl,“ podotýká. Na houby jezdí po celé republice a pro houbaře má dobrou zprávu. Rostou a do dvou týdnů nastanou ty pravé žně.

„Okolo Hradecka rostou houby dost, hlavně bedly a začínají hřiby, ryzce, holubinky. Máme tady houby z Beskyd, tam asi sezona už končí, a taky z okolí Mladé Boleslavi. V okolí se teprve rozjíždí. Budou žně, kdo chodí na hřiby, smrkové, hnědé, praváky. Křemenáče a kozáci se taky objevují. Za týden bude hub plno,“ slibuje Bureš.

Choceňský mykolog se podílel i na výstavě hub, která se koná na zámku v Chocni. Zdejším houbařům se podařilo dát dohromady 530 druhů. „Podle mě je raritou bedlovnice zlatá. Tu jsem nikdy nenašel, to je můj sen. Tato je z Krkonoš,“ dodává mykolog Bureš.

Pro houbaře má jednu dobrou radu. „Když si člověk není jistý, tak houby nesbírat, nebo je donést mykologovi na určení. Může to být i něco zajímavého, vzácného,“ přibližuje Dušan Bureš.

Nejčastěji se prý zamění muchomůrka panterová nebo tygrovaná se šedivkou. Někdy i s růžovkami. „Muchomůrka tygrovaná má holý prstýnek, to je hlavní znak. Smrtelně jedovatá je muchomůrka zelená. Typická je pro ni zelenkavá barva, ale objevuje se i v bílé formě, což si lze splést se žampiony,“ popisuje Dušan Bureš.

Lesy v okolí Chocně jsou bohaté na druhy hub. Lokalitu neprozradí, ale… „Ty obrovské bedly jsme našli u Chocně. Stačí si projít louky,“ uzavírá Dušan Bureš.